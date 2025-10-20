پخش زنده
پژوهشگر اصفهانی، دستگاه هوشمند رصد وضعیت مادر و جنین را اختراع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛محبوبه حجتی، پژوهشگر برتر کشوری و دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی و آمار، با اختراع دستگاهی نوین با هدف پایش و کنترل وضعیت مادران باردار، گامی ارزشمند در ارتقای خدمات سلامت کشور برداشته است.
این دستگاه هوشمند با قابلیت اتصال به تلفن همراه، امکان بررسی لحظهای وضعیت جنین را برای مادر فراهم میکند و علاوه بر ثبت و نمایش ضربان قلب مادر و جنین، میتواند با تحلیل دادههای دریافتی هشدارهای لازم را در صورت بروز شرایط غیرطبیعی صادر کند.
این نوآوری فناورانه، علاوه بر افزایش کیفیت مراقبتهای دوران بارداری، نقش مؤثری در پایش سلامت مادران ایفا میکند.
وی به پاس این دستاورد علمی ارزشمند، در سال جاری موفق به کسب مقام دوم کشوری در حوزه کارآفرینی شد.