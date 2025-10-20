مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از راه‌اندازی تعاونی گردشگری دریا‌محور و واگذاری پروژه‌های مرتبط به بخش تعاونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی باقری در حاشیه همایش حمایت از تعاونی‌های بهشهر که با حضور بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید برگزار شد، گفت: اقتصاد دریامحور از تاکیدات استاندار مازندران است و این استان ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.

وی افزود: پروژه‌هایی که ظرفیت دریامحور و توریسم دریایی دارند، به تعاونی‌ها واگذار خواهد شد و تمامی تعاونی‌های شهرستان نیز به تعاونی توسعه عمران واگذار می‌شوند تا در قالب این تعاونی برای توسعه تلاش شود.

مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به نقش همه دستگاه‌های اجرایی در توسعه تعاونی‌ها خاطرنشان کرد: متولیان بخش تعاون تنها اداره تعاون نیستند و اداراتی که با تعاونی‌های کشاورزی، صنعت و مسکن سروکار دارند نیز می‌توانند از منابع استفاده کنند.

باقری در پایان تأکید کرد: لازمه مردمی‌سازی تعاونی‌ها این است که همه دستگاه‌های اجرایی کمک‌کار مالی باشند و به توسعه تعاونی‌ها کمک کنند.