تیم ملی گلبال نابینایان و کم‌بینایان ایران در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا-پاسیفیک، امروز با نتیجه ۱۱ بر ۱ مقابل تیم ازبکستان به برتری دست یافت و به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی گلبال نابینایان و کم‌بینایان ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل ازبکستان و احترام نظامی به پرچم، به مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا-پاسیفیک راه یافت

در این دیدار، محمد مهدی زارعی با ثبت ۶ گل و علی رضا باقری با ۵ گل، نقش کلیدی در پیروزی تیم ایران ایفا کردند و نمایشی درخشان از خود ارائه دادند.

بازیکنان تیم ملی ایران پس از پیروزی، با احترام و سلام نظامی به پرچم کشور، معنویت و تعهد خود به ارزش‌های ملی را به نمایش گذاشتند.

بر اساس برنامه رقابت‌ها، تیم ملی ایران ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم تایلند خواهد رفت. تیم تایلند که موفق به شکست تیم کره جنوبی شده است، رقیب جدی تیم کشورمان در این دیدار حساس محسوب می‌شود. کسب پیروزی در این دیدار، راهیابی ایران به دیدار فینال مسابقات را تضمین خواهد کرد.

همچنین از گروه B، تیم‌های استرالیا و چین برای کسب جواز حضور در فینال به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی گلبال نابینایان و کم‌بینایان ایران با تکیه بر توانمندی بازیکنان و حمایت هواداران، امیدوار است بار دیگر عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کند. ⁩