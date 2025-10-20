به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراحل آماده‌سازی‌های فنی و زیرساختی منطقه عمومی نخستین مانور سراسری استقرار گروه‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب کشور در استان اصفهان با سرعت ادامه دارد.

این مانور با محوریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و به میزبانی آبفای استان اصفهان، روز‌های ۶ تا ۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

دبیر کمیته اجرایی مانور استقرار گفت: از نخستین روز‌های فصل پاییز تاکنون، بیش از ۶ هکتار از فضای مورد نیاز برای برگزاری مانور در محوطه پژوهشگاه نیرو – مرکز اصفهان تسطیح و آماده‌سازی شده است.

سارا احمدی افزود: سه کیلومتر شبکه آب و فاضلاب، دو حلقه چاه جذبی فاضلاب با عمق بیش از ۱۲ متر و ۱۵۰۰ متر کابل‌کشی برای تأمین برق چادر‌های محل استقرار گروه‌های شرکت‌کننده اجرا شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان با اشاره به جانمایی تجهیزات و نیرو‌ها در محل مانور گفت: در مجموع ۲۷۲ باب چادر و ۲۳۸ دستگاه خودرو در محل مستقر می‌شوند که تمام چادر‌های نصب‌شده از نظر رنگ، اندازه و چیدمان یکسان و منسجم هستند.

احمدی افزود: محل‌های اختصاص‌یافته برای استقرار ماشین‌آلات سنگین و تخصصی گروه‌های واکنش سریع تعیین شده و نیرو‌های اورژانس، جمعیت هلال احمر، سازمان آتش‌نشانی و نیروی انتظامی نیز با هماهنگی کامل در محل برگزاری مانور حضور خواهند داشت.

وی به استقرار آزمایشگاه کیفی آب سیار و مرکز ۱۲۲ آب و فاضلاب در محل مانور اشاره کرد و گفت: حضور این دو مرکز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان در شرایط اضطراری و نظارت مستمر برکیفیت آب، ضروری دانسته شده است.