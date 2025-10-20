

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل محیط زیست مازندران گفت: در ادامه پایش‌های مستمر نوار ساحلی استان، لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل شهرستان تنکابن و بهشهر (میانکاله) مشاهده و مستندسازی شد.

روح‌اله اسماعیلی افزود: لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.

اوبا اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری اظهار داشت: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری اداره‌کل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

اسماعیلی از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشه‌های احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.