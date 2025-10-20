کشف لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل مازندران
با کشف لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل مازندران شمار تلفات این گونه در خطر انقراض به ۴۹ قلاده رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل محیط زیست مازندران گفت: در ادامه پایشهای مستمر نوار ساحلی استان، لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل شهرستان تنکابن و بهشهر (میانکاله) مشاهده و مستندسازی شد.
روحاله اسماعیلی افزود: لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.
اوبا اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری اظهار داشت: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری ادارهکل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونهبرداریهای تخصصی با هماهنگی نهادهای ذیربط انجام خواهد شد.
اسماعیلی از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشههای احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستانها اطلاع دهند.