فرماندار شادگان گفت: باتوجه به اینکه مدارس برای اتصال به سامانه‌های شاد و آموزش مجازی به اینترنت همراه متکی هستند، رفع مشکلات آنتن‌دهی و اینترنت به عنوان مطالبه به‌حق مردم ضروری است.

رفع مشکلات آنتن‌دهی و اینترنت، مطالبه به‌حق مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم در جلسه بررسی مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و آنتن‌دهی حوزه مخابرات در شادگان با تأکید بر رفع مشکلات ارتباطی و دسترسی پایدار دانش‌آموزان به سامانه‌های آموزشی اظهار داشت: مدارس شهرستان برای اتصال به سامانه‌های شاد و آموزش مجازی به اینترنت همراه متکی هستند و رفع مشکلات آنتن‌دهی و اینترنت، مطالبه به‌حق مردم است.

وی با اشاره به پیگیری‌های آقای خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات شهرستان افزود: با حضور مسئولان شرکت مخابرات و اپراتور ایرانسل، همه مسائل موجود در حوزه ارتباطات شهرستان بررسی شد و تصمیمات مؤثری برای رفع آنها اتخاذ گردید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شوند.

مقدم بیان کرد: ارتقای کیفیت دکل‌ها، بهینه‌سازی پوشش اینترنت و توسعه فیبر نوری از جمله تصمیمات مهم این جلسه بوده و امید است اجرای این اقدامات موجب افزایش رضایت شهروندان شود.

خنفری، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پراکندگی جمعیت و وسعت جغرافیایی شهرستان گفت: با وجود وسعت زیاد و جمعیت پراکنده، شهروندان حق دارند از خدمات مطلوب اینترنت و تلفن همراه بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در زمینه ضعف آنتن‌دهی و کیفیت اینترنت در روستا‌ها و برخی مناطق شهری افزود: تصمیمات بسیار خوبی در حوزه توسعه فیبر نوری اتخاذ شده است و به‌زودی اقدامات لازم برای ارتقای آنتن‌دهی دکل‌های همراه اول و ایرانسل و تکمیل پروژه فیبر نوری اجرا خواهد شد.

خنفری اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های متولی، مشکلات مخابراتی شهرستان در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود تا مردم از خدمات مطلوب ارتباطی بهره‌مند شوند.

در این نشست مهدی شه‌نظری‌پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، ملکی‌جهان مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب، افرازه معاون شرکت مخابرات منطقه خوزستان، نجفی‌فرد مدیر هماهنگی ایرانسل در جنوب غرب کشور و جمعی از مسئولین و کارشناسان مربوطه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

لازم به ذکر است: شناسایی نقاط دارای ضعف آنتن‌دهی در مناطق روستایی توسط اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل و ارائه گزارش به اداره‌کل ارتباطات استان، هماهنگی فرمانداری با دستگاه‌های اجرایی و تسهیل در صدور مجوز‌های حفاری برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، همچنین بررسی وضعیت پوشش ارتباطی روستاها، توسعه شبکه ملی اطلاعات، تسریع در اجرای پروژه فیبر نوری شهرستان و‌... از مهمترین مصوبات این جلسه بود.