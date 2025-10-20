به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد گفت: چند روز پیش ماموران یگان حفاظت در ساعت چهار بامداد برای اجرای سرشماری منطقه کوه بزنگان عازم و در مسیر متوجه حضور یک دستگاه خودروی شاسی‌ بلند شدند که در منطقه حفاظت شده تخت سلطان مشغول «پرژکتورکشی» (شکار شبانه) بود.

هادی موسی پور ادامه داد: ماموران بلافاصله به ۲ تیم تقسیم شدند و به‌ صورت غیرمحسوس به تعقیب خودرو پرداختند و پس از آنکه متخلفان برای صرف چای در محلی اتراق کردند، با یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه اقدام به دستگیری آن‌ ها شد.

موسی پور گفت: به محض رویت ماموران، ۲ نفر از متخلفان با یک قبضه اسلحه شکاری پنج‌ تیر نیمه‌ خودکار به سمت رودخانه و بوته‌ های گز متواری شدند اما در تفتیش و بازرسی از داخل خودروی شکارچیان، یک قبضه اسلحه گلوله‌ زنی کالیبر ۲۷۰ متعلق به فرد متواری، ۱۲ تیر فشنگ مربوطه، ۴۲ تیر فشنگ ساچمه،۲ قبضه چاقو، ۲عدد چراغ‌ قوه و اجزاء یک عدد تشی (خارپشت) کشف شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه هویت افراد متواری شناسایی و پنج دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند از متخلفان کشف و توقیف و همچنین خودروی مکشوفه با دستور ریاست دادگاه بخش رضویه به پارکینگ منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد افزود: افراد متواری روز بعد به همراه یک قبضه اسلحه پنج‌تیر شکاری خود را به اداره حفاظت محیط زیست مشهد معرفی کردند؛ با اخذ مجوز بازبینی تلفن همراه توقیفی از متخلفان، شواهد جدیدی از شکار غیرمجاز شامل یک راس آهوی ماده، یک خرگوش، یک قطعه باقرقره شکم سیاه و دو قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز دیگر کشف شد.

موسوی پور گفت: پرونده پس از تکمیل مستندات، برای پیگیری قضایی به مرجع مربوطه معرفی شد.

منطقهٔ حفاظت‌ شده تخت سلطان یک منطقه حفاظت‌ شده با مساحت ۲۰ هزار و ۰۹۵ هکتار است که در استان خراسان رضوی قرار دارد.