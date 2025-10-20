مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از استقرار ۲۰ اکیپ ویژه برای اجرای طرح ضربتی پاکسازی و زیباسازی حریم راه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از اجرای طرح ضربتی پاکسازی و زیباسازی حریم راه‌های استان با استقرار ۲۰ اکیپ ویژه خبر داد.

محسن محمدنژاد گفت: به منظور ارتقای امنیت حریم راه‌ها و ساماندهی محورهای استان، این طرح با جدیت در دست اجراست.

وی با تأکید بر نقش پاکسازی حریم راه‌ها در کاهش تصادفات افزود: احیای خط‌کشی، نصب نیوجرسی در نقاط پرتصادف، بازسازی علائم و نرده‌ها، اجرای روکش آسفالت و لکه‌گیری از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به ماده ۷ آیین‌نامه حریم راه‌ها خاطرنشان کرد: راهداران بر اساس این ماده، اقدام به جمع‌آوری زباله، نخاله، مصالح ساختمانی و تابلوهای غیرمجاز می‌کنند.

محمدنژاد فرهنگ‌سازی عمومی را ضروری خواند و گفت: مازندران همه ساله پذیرای هزاران گردشگر است و نباید شاهد بی‌نظمی در حاشیه راه‌های آن باشیم.