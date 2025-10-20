

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پنجمین جشنواره ملی «کئی پلا» (ترکیب کدو و برنج) با هدف ترویج بخشی از فرهنگ غذایی مردم مازندران و معرفی غذا‌های کدوپایه از صبح امروز دوشنبه با حضور غرفه‌دارانی از سراسر کشور در بوستان ولایت ساری آغاز شده است.

بازی‌های بومی محلی، موسیقی محلی، برگزاری مسابقات و سرگرمی‌ها، ایستگاه نقاشی کودک ازجمله برنامه‌هایی است که هم‌زمان با این جشنواره اجرا می‌شود و علاقه‌مندان تا ۹ آبان ماه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ می‌توانند از غرفه‌های این جشنواره بازدید کنند.





مجری پنجمین جشنواره ملی کئی پلا با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، ترویج فرهنگ اصیل مازندران، معرفی ظرفیت‌های غنی غذا‌های محلی و افزایش نشاط اجتماعی در شهر ساری است.

ابراهیم مردانی افزود: غرفه‌های متعدد صنایع دستی، محصولات محلی، غذا‌های سنتی و سوغات استان‌های مختلف کشور در این جشنواره عرضه خواهد شد