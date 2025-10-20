گذرگاههای مرزی پاکستان و افغانستان از جمله «طورخم » و «چمن» با وجود توافق آتشبس در مذاکرات اخیر دوحه، برای نهمین روز متوالی همچنان بسته ماندهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»، منابع تجاری در ایالت های خیبرپختونخوا و بلوچستان پاکستان گزارش دادهاند، تداوم انسداد گذرگاههای مرزی پاکستان و افغانستان و توقف مبادلات تجاری و رفتوآمد مرزی موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت در مناطق مرزی و وارد آمدن زیان سنگین به بازرگانان و رانندگان کامیونها شده است.
بر اساس اعلام رسانه های پاکستانی صدها خودروی حامل کالاهای فاسدشدنی در صف انتظار بازگشایی مرزهای پاکستان و افغانستان قرار دارند. بهرغم آنکه گفتوگوهای ۱۳ ساعته دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه که به توافق آتشبس و ایجاد سازوکار دائمی برای ثبات مرزی منجر شد، اما هنوز نشانهای از اجرای عملی مفاد آن دیده نمیشود و رفتوآمد میان دو کشور همچنان در حالت تعلیق است. کارشناسان معتقدند تأخیر در بازگشایی مرزها میتواند روند اجرای توافق سیاسی را با چالش روبهرو سازد و به بیاعتمادی میان دو کشور دامن بزند. این درحالی است که رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات دولت اسلام آباد اعلام کردهاند، بررسی وضعیت امنیتی و هماهنگی با دولت کابل برای بازگشایی تدریجی گذرگاهها در دستور کار قرار دارد.