از ۳۰‌ام مهر، به مدت سه روز؛





مهدی احمدی، فرماندار زرندیه درخصوص فواید برگزاری این جشنواره گفت: ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان و به جریان افتادن شریان اقتصادی از جمله مهم‌ترین فوایدی است که این جشنواره به همراه دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره پسته در شهرستان زرندیه از ۳۰ مهر ماه با هدف شناسایی ظرفیت‌های عرصه کشاورزی این شهرستان به مدت سه روز برگزار می‌شود.مهدی احمدی،