از ۳۰ام مهر، به مدت سه روز؛
برگزاری جشنواره پسته در زرندیه
شهرستان زرندیه آماده میزبانی برگزاری جشنواره پسته در پارک کوثر شهر مأمونیه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
جشنواره پسته در شهرستان زرندیه از ۳۰ مهر ماه با هدف شناسایی ظرفیتهای عرصه کشاورزی این شهرستان به مدت سه روز برگزار میشود.
مهدی احمدی، فرماندار زرندیه درخصوص فواید برگزاری این جشنواره گفت: ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان و به جریان افتادن شریان اقتصادی از جمله مهمترین فوایدی است که این جشنواره به همراه دارد.
روحاله مظفری، معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه گفت: این محصول از سطح بیش از ۱۰ هزار هکتار باغات مناطق «سلطان احمدلو پیک» و «خشکرود» برداشت میشود که یکی از مهمترین شاخصههای پسته زرندیه ارگانیک بودن آن است.