به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با بیان اینکه ایران شریک روسیه است، گفت که مسکو آماده است تا همکاری با تهران را در همه زمینهها گسترش دهد.
وی با بیان اینکه موضوع توافق هستهای ایران در وضع وخیمی قرار دارد، ادامه داد: هیچ دلیلی برای اعمال فشار بیش از حد توسط اروپا به ایران وجود ندارد. ما از مذاکرات برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه هستهای ایران استقبال میکنیم، اما موضع غیرسازنده اروپا باعث پیچیدهشدن اوضاع میگردد.