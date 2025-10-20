



به گزرش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام محمد کاروند، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در گفت‌و‌گو با ایکنا از کردستان، ضمن ابراز خشنودی از برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف، گفت: به حول و قوه الهی و عنایت الهی مسابقات هم افتتاحیه خوبی داشت و هم شروع مسابقات که روز گذشته بود و امروز نیز با شروع خیلی خوبی همراه است.

وی با تأکید بر اینکه حضور پرشور مردم بهترین معیار برای سنجش رضایت است، افزود: برداشت ما این بود که استقبال مردم شریف استان کردستان بی‌نظیر بوده است. می‌دانستیم که مردم کردستان، مردمی قرآنی هستند و این استقبال دور از انتظار نبود، ولی الحمدالله آن‌را به عین دیدیم.



پایان مرحله نغمات و آغاز رقابت‌های اصلی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، بیان کرد: دو روز گذشته، بخش نغمات دینی شامل همخوانی قرآن کریم، همسرایی، اذان و دعاخوانی برگزار شد و گروه‌های برتر در این بخش انتخاب می‌شوند و مراسم اختتامیه بخش نغمات قرآنی امروز، ۲۸ مهرماه برگزار خواهد شد و نفرات اول جواز حضور در مرحله بین‌المللی را کسب خواهند کرد.



وی ادامه داد: مرحله کشوری مسابقات اصلی شامل حفظ کل قرآن، قرائت و ترتیل، از روز سه‌شنبه آغاز و تا پنجم آبان ماه ادامه خواهد داشت که روز اختتامیه این رویداد بزرگ است.



حجت‌الاسلام کاروند اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با آغاز رقابت‌های اصلی در سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۹ و ۳۰، استقبال از مسابقات به حدی افزایش یابد که نیاز به آماده‌سازی فضای بیرونی سالن برای پخش تلویزیونی و ویدیویی باشد.



وی همچنین از برگزاری یک «اتفاق خیلی مبارک» خبر داد و اعلام کرد: اولین کنگره بین‌المللی قرآن نِگِل فردا بعد از ظهر با حضور مهمانانی از کشورهای مختلف و همچنین مناطق کُردی کشور ان‌شاءالله برگزار خواهد شد. امیدواریم که بتوانیم سال‌های بعد نیز این کنگره را ادامه دهیم.



حجت‌الاسلام کاروند به پربازدید بودن نمایشگاه قرآن کریم در حاشیه مسابقات اشاره کرد و غرفه‌های معجزات و قصص قرآن را که به صورت عینک‌های دیجیتالی عرضه شده‌اند، از بخش‌های محبوب نمایشگاه قرآنی بوده است.



استعدادیابی و هدف غایی عمل به قرآن وی یکی از دستاوردهای مهم این مسابقات برای استان را استعدادیابی نخبگان قرآنی دانست و افزود: بسیاری از فرزندان کردستانی بالقوه حافظ و قاری قرآن هستند لذا وقتی قهرمان‌های قرآنی را پیدا کنند و ببینند، الگوبرداری می‌کنند و این باعث هدایت بیشتر به سمت قرآن می‌شود.



به گفته این مقام مسئول، دومین اتفاق مهم، ترویج سبک زندگی قرآنی در استان است. در این راستا از ماموستاها و سخنرانان بزرگی برای تفسیر و تدبر در قرآن استفاده شده است.