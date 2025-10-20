دستگیری و پایان فرار عاملان ۱۳ فقره سرقت در لنجان و فریدن

دستگیری و پایان فرار عاملان ۱۳ فقره سرقت در لنجان و فریدن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از دستگیری سارق دوچرخه‌های شهروندان با اعتراف به ۵ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه در شهرستان، بررسی موضوع برای دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و مأموران با اقدامات دقیق پلیسی عامل این سرقت‌ها را شناسایی و در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی ادامه داد:متهم به پنج فقره سرقت دوچرخه اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن هم گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در برخی محله‌های این شهرستان، مأموران با بررسی‌های دقیق، پنج سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ جواد افشاری افزود: پس از اعتراف متهمان به هشت فقره سرقت و تشکیل پرونده، برای اجرای مراحل قانون به مرجع قضائی معرفی شدند.