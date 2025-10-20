پخش زنده
امروز: -
در بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سوپر ساباکی بانوان رزمیکاران قمی با کسب ۶ طلا، ۴ نقره و ۴ برنز خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش مبارزه، خدیجه محرابی، کوثر عابدینی و آسنا عابدینی مدال طلا.
نرگس دورانی و سماء دادشزاده مدال نقره، و زینب گلیزاده، فاطمه میرقاسمی و نازنین جاهد مدال برنز این رقابتها را کسب کردند.
در بخش هنرهای فردی هم، کبری محرابیمنظور و نرگس دورانی مدال طلا، زینب گلیزاده و فاطمه کاظمان مدال نقره و آرمیتا نادی مدال برنز را از آن خود کردند.
در پایان رقابتها، فاطمه کاظمان بهعنوان فنیترین بازیکن این دوره از مسابقات معرفی شد.
این رقابتها با حضور ۴۵۰ رزمیکار از ۱۳ استان کشور در مجموعه ورزشی معتمدی (کارگران) تهران برگزار شد،