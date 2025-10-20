پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان بر لزوم تدوین نقشه راه قانون جوانی جمعیت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با اعلام اینکه متاسفانه در خوزستان یکچهارم ازدواجها به طلاق منجر میشود، با تاکید بر لزوم اجرای طرح جوانی جمعیت، گفت: اگر پنجره جمعیتی بسته شود، زمانی خواهد رسید که جمعیت فعال قادر به نگهداری از جمعیت سالمند نخواهد بود و برای این کار باید اتباع بیگانه وارد کشور شوند.
زینب پارسا فخر با اشاره به اهمیت طرح جوانی جمعیت، اظهار کرد: با توجه به لزوم جوانی جمعیت، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و با تشکیل کمیسیون مربوطه، ستاد ملی جمعیت در کشور تشکیل شد. این کار یکی از برنامههای مثبت دولت سیزدهم در حوزه زنان و خانواده بود که متأسفانه بسیار بد اجرا شد.
وی افزود: متاسفانه قانون جوانی جمعیت، فاقد نقشه راه و برنامه عملیاتی مشخصی است؛ بنابراین باید نقشه راه این قانون تدوین شود. در صورت تصویب این نقشه راه، در شورای برنامهریزی استان نیز مطرح خواهد شد و سهم هر دستگاه اجرایی و وظایف آن مشخص میشود. همچنین، برنامهای برای گزارش عملکرد ششماهه برای فرمانداران تعیین میشود. از آنجا که این طرح، قانونی و الزامآور است، در صورت تخطی هر دستگاه، توان و جدیت لازم برای پیگیری از طریق سازمان بازرسی کشور وجود خواهد داشت.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: در سالهای اخیر شاهد روند کاهش نرخ باروری و حرکت به سمت پیر شدن ساختار سنی جمعیت، هستیم و با ادامه روند فعلی، بالغ بر یکسوم جمعیت ما سالمند خواهند شد.
پارسا فخر بیان کرد: باید توجه شود که سالمندی فردی با سالمندی جمعیتی متفاوت است؛ سالمندی فردی یک موفقیت برای دولتها محسوب میشود در حالی که سالمندی جمعیت یک مصیبت است. اگر پنجره جمعیتی بسته شود، زمانی خواهد رسید که جمعیت فعال نسبت به نگهداری از جمعیت سالمند قادر نخواهد بود و برای این کار باید اتباع بیگانه وارد کشور شوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر نرخ باروری در کشور ما کمتر از نرخ جانشینی است، به این معنی که والدین حتی به تعداد خود نیز فرزند از خود به جای نمیگذارند. در استان خوزستان، این نرخ به ۲.۲ رسیده است که عوامل متعددی در این مسئله نقش دارند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با بیان اینکه خوزستان جزء سه استان نخست کشور در فرزندآوری است، گفت: باید این روند را تثبیت و افزایش دهیم. هدف ما دستیابی به نرخ باروری ۲.۵ است یعنی به ازای هر ۱۰ زن، ۲۵ فرزند وجود داشته باشد تا حداقل بتوانیم وضعیت فعلی را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: عواملی مانند مشکلات محیط زیستی، کمبود سرمایهگذاری و دردهای مختلف خوزستان، موجب پایین آمدن کیفیت زندگی و گسترش مهاجرتهای اجباری شده و برنامهریزی برای آینده را با چالش مواجه کرده است.
پارسافخر گفت: نقشه راه عملیاتی به ما میگوید در کجا ایستادهایم، به کجا میخواهیم برویم و از چه ابزارهایی باید استفاده کنیم. انتظار داریم دستگاههای اجرایی مرتبط نیز همکاری لازم را داشته باشند، چراکه بخش زیادی از این طرح به حوزه پزشکی، درمان و سلامت مربوط است و بخش دیگر به نگرشهای جامعه برمیگردد.
وی بیان کرد: فقر و عدم برخورداری، رابطه مستقیمی با فرزندآوری ندارد و نگرش به فرزندآوری در خانوادههای متمول کاهش یافته است و در مناطق برخوردار شاهد هستیم که یا تمایلی به فرزندآوری وجود ندارد یا تعداد فرزندان بسیار کم است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان در خصوص ازدواج و طلاق، گفت: متاسفانه در خوزستان یکچهارم ازدواجها به طلاق منجر میشود.