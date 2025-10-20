از کار افتادن نیمی از اینترنت در پی اختلال در اَبر آمازون
اختلال در اَبْر آمازون نیمی از اینترنت را از ساعت ۸ صبح امروز به وقت اروپای غربی از کار انداخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
از لندن، تارنمای روزنامه دیلی میل با درج این خبر افزود: میلیون ها نفر از کاربران تارنماهایی همچون "رینگ" ( Ring)، "الکسا"( Alexa)، "اسنپ چت" ( Snapchat) و شماری از کارافزارهای بانکی، به علت اختلال در زیرساخت های آمازون، از کار افتاده است.
بر اساس این خبر"خدمات شبکه آمازون" ( Amazon Web Services)، فعالیت و زیرساخت مورد نیاز بسیاری از تارنماها را فراهم می کند و مقامات آمازون، امکان حمله سایبری را رد نمی کنند.
دیلی میل نوشت در آمریکا نیز بیش از ۶ هزار گزارش درباره از کار افتادن تارنماها و اینرتنت دریافت شده است.
کارشناسان می گویند احتمالا "اشتباهی درونی" در آمازون، موجب این اختلال شده است اما احتمال حمله سایبری نیز وجود دارد. به نوشته این روزنامه، تارنماهای فراوانی در انگلیس، از جمله تارنمای دولت انگلیس، بانک لویدز، شبکه اجتماعی زوم، شرکت تلفن وودافون، از کار افتاده است.
کارشناسان می گویند تداوم این اختلال می تواند میلیاردها دلار خسارت ببار آورد.