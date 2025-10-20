به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری با اشاره به وضعیت بارندگی در پاییز امسال اظهار کرد: بنا بر مدل‌های فصلی، امسال پاییز خشکی خواهیم داشت و بارندگی‌ها دیرهنگام آغاز می‌شوند، البته این موضوع به معنی این نیست که هیچ بارندگی نداریم، اما بارندگی از نرمال کمتر خواهد بود.

وی افزود: میزان بارندگی نرمال در مهرماه، حدود ۴ میلیمتر، آبان ماه ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر، آذرماه ۷. تا ۸۰ میلیمتر در پهنه خوزستان است که در چند سال گذشته پاییز خشکی داشتیم.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میزان نرمال بارندگی در آبان ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر در پهنه خوزستان است که ممکن است در این بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر بارندگی داشته باشیم، بنابراین این ماه خشک پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری بیان کرد: بارندگی موثر در آبان ماه نخواهیم داشت؛ بارندگی موثر باید بالای ۱۵ میلیمتر باشد و برای آبیاری مزارع کشاورزی اثر گذار باشد و میزان آب سد‌ها را افزایش دهد.

وی گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، نخستین بارندگی موثر خوزستان از ۱۵ آذر به بعد خواهد بود، اما ممکن است در آبان بارندگی ۵ میلیمتر یا کمتر در خوزستان داشته باش