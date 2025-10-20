پخش زنده
پس از سالها، جریان آب در رودخانهی فصلی روستای «کولهساره» شهرستان کامیاران، در اجرای حکم قضایی به مسیر طبیعی خود بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ابراهیمی، کارشناس ادارهی منابع آب شهرستان کامیاران، با اعلام این خبر گفت: در راستای حفاظت از آبهای سطحی و زیرزمینی، گشتهای بازرسی این اداره، اقدام به قطع هرگونه انتقال غیرمجاز آب کردند و پس از پیگیریهای قضایی، مسیر رودخانه پس از سالها به حالت سابق بازگردانده شد.
در همین رابطه، بامشاد، رئیس دادگاه عمومی شهر موچش، با اشاره به صدور حکم قانونی در این پرونده اظهار داشت: فرد متخلف با تصرف و ساخت آببند در مسیر آبراههی فصلی در اراضی روستای «طاء و کولهساره اقدام به تغییر جریان آب کرده بود.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که در مورد اموال عمومی و حق عامه هیچ اغماض و گذشتی وجود ندارد. این منطقه در بستر رودخانه، از انفال و اموال عمومی کشور محسوب میشود و دادگاه، متصرف را به رفع تصرف و بازگرداندن منطقه به حالت سابق محکوم کرد.
رئیس دادگاه عمومی موچش در پایان تصریح کرد: با تمام توان از اموال عمومی و حق مردم دفاع خواهیم کرد.