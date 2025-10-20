پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۱۱ سارق و متهم فراری با اعتراف به ۲۶ فقره انواع سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ احمد نیکبخت گفت: در راستای پیگیری مطالبات مردمی، مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور به صورت ویژه در برخی از محلههای جرم خیز شهرستان اجرا شد.
وی افزود: ماموران در این طرح با تحقیقات گسترده موفق به دستگیری ۱۱ سارق فراری شدند و پس از اعتراف متهمان به ۲۶ فقره سرقت به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر هم گفت: ۲ سارقی که اقدام به سرقت اموال موجود در انباریهای مجتمعهای مسکونی میکردند، با ۱۱ فقره سرقت دستگیر شدند.
سرهنگ هادی کیان مهر افزود: در پی دریافت گزارش سرقتهای اموال در انبارهای مجتمعهای مسکونی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: عاملان این سرقتها شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.