دومین مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی - ریوی کشور (CPR)، در بندرعباس راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی بندرعباس گفت: این مرکز در محل سابق بخش شیمی درمانی امید تجهیز و بهسازی شده و پس از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دومین مرکز در کشور است.
بی بی مُنا رضوی افزود: دورههای آموزشی این مرکز متناسب با شرایط سنی، سطح تحصیلات و شغل مخاطبان طراحی شده است.
وی با اشاره به اهمیت آموزش CPR گفت: این مرکز با هدف کاهش مرگومیر ناشی از حوادث قلبی و ارتقای مهارتهای عمومی و تخصصی در احیای قلبی ریوی به بهره برداری رسیده است.
مسئول مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی بندرعباس گفت: آمارها نشان میدهد هر یک دقیقه تأخیر در احیای قلبی–ریوی، احتمال مرگ بیمار را تا ۱۰ درصد افزایش میدهد؛ بنابراین آموزش عمومی CPR نقش حیاتی در افزایش شانس بقاء دارد.
بی بی منا رضوی با اشاره به گستره مخاطبان این آموزشها، گفت: دورههای آموزشی این مرکز برای پزشکان فوقتخصص، کارشناسان درمانی و حتی شهروندان عادی طراحی شده است تا امدادگران آموزشدیده بتوانند در لحظات بحران، جان خود و دیگران را نجات دهند.