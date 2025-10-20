سرهنگ محمدیسیرت جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد شد
با حکم فرمانده انتظامی کل کشور، سرهنگ جهانبخش محمدیسیرت به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،این انتصاب بنا به پیشنهاد فرمانده انتظامی استان و با حکم سردار احمدرضا رادان صورت گرفته است. سرهنگ جهانبخش محمدیسیرت پیشتر مسئولیتهایی چون معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی استان، ریاست پلیس پیشگیری، بازرسی پلیس راهور و مدیریت فرهنگ و ترافیک راهنمایی و رانندگی را برعهده داشته است.
همچنین سرهنگ علی کرم بازیان که قبلا معاون عملیات انتظامی استان بود به پیشنهاد فرمانده انتظامی استان طی حکمی از سوی سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون هماهنگ کننده انتظامی استان معرفی شد.