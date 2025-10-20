سرهنگ محمدی‌سیرت جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد شد

با حکم فرمانده انتظامی کل کشور، سرهنگ جهانبخش محمدی‌سیرت به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.