رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به ظرفیت‌های معدنی شهرستان فسا، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع آهکی را عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، به همراه امید امامی، معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی شهرستان فسا در استان فارس بازدید کرد.

در این بازدید از شرکت تولیدی و صادراتی محصولات کشاورزی «زرین‌دشت برتر لوتوس»، امکان توسعه صنایع آهکی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه بررسی شد.

پس از بازدید، جلسه‌ای با حضور علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، سمیعی‌نژاد، امامی و جمعی از مدیران استانی و محلی در محل فرمانداری فسا برگزار شد.

در این نشست، وضعیت زیرساخت‌ها، چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی شهرستان فسا و راهکار‌های تسریع در روند توسعه این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌عنوان محور اصلی توسعه صنعتی و معدنی منطقه تأکید شد.