رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از ترخیص فوق العاده موتور سیکلت و خودروهای رسوبی با ارائه تسهیلات ویژه برای مالکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرهنگ علی اصغر زارع گفت: مالکا نی که توقیف خودرو آنها به دلیل تخلف راهنمایی و رانندگی مربوط به قبل از شهریور سال ۱۴۰۳ است، به همراه مدارک هویتی و مالکیت، فرصت دارند برای ترخیص خودرو، موتور سیکلت و دوچرخه خود به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ مراجعه کنند.
وی ادامه داد: بنا برقانون، پس از گذشت یکسال برای خودروها و شش ماه برای موتور سیکلت، این وسایل بعنوان وسایل نقلیه رها شده شمرده میشود و طبق مقررات تعیین تکلیف میشوند.