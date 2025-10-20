به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرهنگ علی اصغر زارع گفت: مالکا نی که توقیف خودرو آنها به دلیل تخلف راهنمایی و رانندگی مربوط به قبل از شهریور سال ۱۴۰۳ است، به همراه مدارک هویتی و مالکیت، فرصت دارند برای ترخیص خودرو، موتور سیکلت و دوچرخه خود به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ مراجعه کنند.

وی ادامه داد: بنا برقانون، پس از گذشت یکسال برای خودرو‌ها و شش ماه برای موتور سیکلت، این وسایل بعنوان وسایل نقلیه رها شده شمرده می‌شود و طبق مقررات تعیین تکلیف می‌شوند.