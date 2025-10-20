پخش زنده
اول تا هفتم آذر به عنوان هفته بازار سرمایه نامگذاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به قادر آشنا مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور پیشنهاد کرد: با هدف فرهنگسازی عمیقتر و مشارکت بیشتر مردم در بازار سرمایه، اول آذر در تقویم رسمی به عنوان «روز بازار سرمایه» نامگذاری شود که این روز آغازی بر گرامیداشت هفته بازار سرمایه به صورت سالانه خواهد بود.
در نامه حجتاله صیدی به مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، آمده است: بازار سرمایه در سالهای اخیر نقشی حائز اهمیت در تجهیز و هدایت پس اندازهای مردمی به سوی تولید و توسعه اقتصادی ایفا کرده است که سهم این بازار در تأمین مالی تولید روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر وجود بیش از ۵۰ میلیون نفر سهامدار در کشور اهمیت بازار سرمایه و لزوم توجه به آموزش فرهنگسازی، تقویت نگاه تأمین مالی جمعی و... را به خوبی نشان میدهد.
در نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شده است: بیتردید با تقویت ظرفیتهای موجود و توجه دادن بیشتر مردم به ظرفیتهای بازار سرمایه میتوان به تجهیز بیشتر منابع و اهداف مردمیسازی بیشتر اقتصاد ایران دست یافت.
صیدی در ادامه این نامه پیشنهاد کرده است: برای تحقق این موضوع و فرهنگسازی عمیقتر در خصوص مشارکت مردمی در بازار سرمایه یک روز از سال به عنوان روز بازار سرمایه نامگذاری شده و آغازگر برپایی هفته بازار سرمایه ایران باشد.
او در این نامه اضافه کرده است: اول آذر سال ۸۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه و آغازگر فصل نوینی در نهادسازی قانون گذاری و توسعه بازار سرمایه محسوب میشود که سالروز تصویب این قانون میتواند مبنای این نامگذاری باشد.
از سال جاری آغاز این هفته با برگزاری همایش یک هزار نفره بازار سرمایه ایران همراه خواهد بود که مقامات عالی رتبه کشوری در آن به سخنرانی خواهند داشت و در روزهای مختلف هفته بازار سرمایه نیز رویدادهای متعددی در فرهنگسازی و تعمیق مشارکت مردمی در اقتصاد ملی از طریق بازار سرمایه برگزار خواهد شد.
صیدی در پایان این نامه از مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است: موضوع نامگذاری اول آذر در تقویم رسمی به عنوان «روز بازار سرمایه» که روز آغازین هفته بازار سرمایه نیز خواهد بود، مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد درج این روز در تقویم رسمی کشور باشیم.