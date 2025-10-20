پخش زنده
برخورد خودرو سواری پژو ۴۰۵ و موتورسیکلت در جاده فسارود دو کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان داراب گفت: برخورد شدید بین خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه موتورسیکلت در مسیر جاده فسارود روبروی دانشکده کشاورزی، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مخابره شد.
هادی کشاورز افزود: همزمان با اعلام حادثه کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: در این سانحه هر دو سرنشین موتور سیکلت به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده، در دم جان خود را از دست داده بودند و دیگر مصدوم حادثه که راننده خودرو بود، در محل حادثه درمان شد.