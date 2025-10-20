به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، خانم نسرین اوجاقی افزود: بخش خصوصی سرمایه گذاری بزرگی در این حوزه داشته و اکنون واردات لوازم خانگی بسیار کاهش یافته است.

وی گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تولید لوازم خانگی حدود ۱۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه، فروش این محصولات نیز حدود ۴۰ درصد افت کرده است.

اوجاقی تأکید کرد: آزادسازی واردات لوازم خانگی باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند؛ در صورت اجرای این سیاست، تعیین تعرفه مناسب برای حمایت از تولید داخلی ضروری است.