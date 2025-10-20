تولید سالانه ۲۰ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: تولید لوازم خانگی در کشور از ۶ میلیون دستگاه در سال ۹۷ به ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، خانم نسرین اوجاقی افزود: بخش خصوصی سرمایه گذاری بزرگی در این حوزه داشته و اکنون واردات لوازم خانگی بسیار کاهش یافته است.
وی گفت: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، تولید لوازم خانگی حدود ۱۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه، فروش این محصولات نیز حدود ۴۰ درصد افت کرده است.
اوجاقی تأکید کرد: آزادسازی واردات لوازم خانگی باید بهگونهای انجام شود که تولیدکننده و مصرفکننده متضرر نشوند؛ در صورت اجرای این سیاست، تعیین تعرفه مناسب برای حمایت از تولید داخلی ضروری است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: تلاش کردهایم قیمتگذاری دستوری را کنار بگذاریم و تمرکز بر ارتقای کیفیت باشد.
وی گفت: در شرایط فعلی رکود بازار، تولیدکنندگان محصولات خود را با حداقل سود عرضه میکنند و تمایلی به افزایش قیمت ندارند، زیرا صنعت لوازم خانگی دیگر ظرفیت رشد قیمتی ندارد.