به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «جرف‌الصخر»، به تهیه کنندگی و کارگرداانی ماجد نیسی، چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۱، پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

این مستند روایتگر نبرد نیروهای مردمی و حشدالشعبی عراق با گروه تروریستی داعش و آزادسازی این منطقه بدون اتکا به ائتلاف غربی است.

فیلم سینمایی «شب طولانی»، در گونه اکشن و مهیج محصول فرانسه و بلژیک در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.

این فیلم درباره مدی، یک جوان سیاه پوست بلژیکی است که شبی مورد هجوم فردی نژادپرست قرار می گیرد و در درگیری، او را به قتل می رساند. پس از این، برخی ماموران پلیس نژادپرست بلژیک قصد دستگیری و انداختن گناه قتل به گردن وی را دارند و مدی با فرار از دست آنها قصد تبرئه ی خود را دارد که چندین بار هم جانش به خطر می افتد و در نهایت، در حالی که هنوز در مظان اتهام است، توسط پلیس دستگیر می شود.

گاهی ساده دلانه و به قصد انجام کاری نیک، در حق کسی لطفی می کنیم که بعدها برایمان دردسرساز می شود. در این مواقع، قصد نیک ما دچار ایراد نیست، بلکه ایراد از اینجاست که بدون آگاهی از ماهیت حقیقی عمل خود دست به این کار به ظاهر نیک زده ایم. مانند این که به تبهکاری، بدون اینکه در مورد پیشینه زندگی اش تحقیقی کنیم، کمکی مالی برسانیم که او در فعالیت تبهکارانه اش هزینه کند و با این رفتار ناهنجار، ما را نیز ناخواسته، دچار ناهنجاری در زندگی کند. فیلم «شب طولانی» بر مبنای چنین دستمایه داستانی شکل گرفته است. با این حال، شخصیت اصلی در این فیلم، با وجود یک خطای عملی از آن دست که گفته شد، بخت آن را می یابد که بتواند با عواقب مشکلی که از ترکیب خیرخواهی و ناآگاهی برایش پدید آمده، رو در رو در آید و طی درگیری با رویدادهای خطیر فراوان از کوران حوادثی که برایش پیش آمده، با پیروزی بیرون آید.

شبکه تهران فیلم سینمایی «راز گهواره ربوده شده» محصول ۲۰۲۳ آمریکا را پخش می‌کند.

این فیلم به کارگردانی «برونو هرناندز» و «دامیان رومای» ساخته شده و بازیگرانی چون «لسا ویلسون»، «هولدن اسمیت» و «امیلی میچل» در آن ایفای نقش کرده‌اند.

خلاصه داستان فیلم از این قرار است که «دلاندرا»که پرستار کودک است، مسئولیت نگهداری از پسربچه‌ای به‌نام «دنی» را برعهده می‌گیرد. او به‌زودی درمی‌یابد این کودک ربوده شده و زوجی که خود را والدین او معرفی کرده‌اند، در واقع آدم‌ربا هستند. «دلاندرا» تصمیم می‌گیرد تا «دنی» را از چنگ آنان نجات دهد و به خانواده واقعی‌اش بازگرداند.

این فیلم، جمعه ۲ آبان‌ ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.