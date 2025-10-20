پخش زنده
فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان را با مشکلاتی از جمله تامین نهادهها و کشت مواجه می کند گفت: تداوم این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به دولت خدشهدار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید ایرج کاظمیجو ظهر امروز در نشست شورای کشت شهرستان کهگیلویه که با محوریت کشت گندم، جو و کلزا و اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها برگزار شد با انتقاد از دیر پرداخت شدن طلب گندمکاران گفت: مطالبات گندم کاران باید زودتر پرداخت میشد همچنین بانک کشاورزی میتوانست زودتر اعتبار فروش بذر را به عامل پرداخت کند
کاظمی جو ضمن گلایه از مسوولان در خصوص مطالبان گندمکاران گفت: مطالبات تا فردا واریز خواهد شد و با توجه به اینکه مشکل بذر در دهدشت وجود دارد امیدوارم نهایت همکاری را با همدیگر داشته باشیم.
فرماندار کهگیلویه عنوان کرد: بخشداران شهرستان باید به کشاورزان اطلاع دهند که تا پایان آبان ماه فرصت دارند سهمیه کود شیمیایی خود را دریافت کنند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی شهرستانهای کهگیلویه و چرام در این جلسه هم گفت: به اندازه کافی سوخت مورد نیاز این شهرستانها تامین و تاکنون سوخت ۶۰۰ تراکتور شهرستان توزیع شده، اما برای سهمیه بیشتر نیاز است که سهمیه سوخت مورد نیاز از تهران اخذ شود.
امیرحسین آریایی با بیان اینکه مخزنهای لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز شهرستان آماده است تاکید کرد، افزود: در بحث قاچاق سوخت ادوات کشاورزی، حقیقتا مشکلات زیادی در شهرستان داریم که در این زمینه نیازمند نصب جیپیاس و تامین این تجهیزات از سوی جهادکشاورزی هستیم.
وی نیز با اشاره به اینکه کشاورزان هنوز باقیمانده هزینه فروش گندم خود را دریافت نکردند، اضافه کرد: توضیحات کارشناس بانک کشاورزی دهدشت در این زمینه قانعکننده نبود.
حکمتالله همتیمقدم مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه نیز با بیان اینکه امسال ۴۸ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بر اساس الگوی کشت تعریفشده زیر کشت میروند، گفت: با توجه به اینکه هر سال بالغ بر ۸۰ درصد تولید کلزای استان از طریق شهرستان ها تامین میشود، اما امسال هیچ سطحی براساس الگوی کشت برای شهرستان در نظر گرفته نشده بود ولی با هماهنگیهای انجام شده به میزان ۴۰۰ هکتار برای آن در نظر گرفته شد.
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه با بیان اینکه هر سال ۶۰۰ هکتار ذرت علوفهای کشت می شد، اما امسال ۴۰ هکتار برای آن در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: امسال سطح زیرکشت گندم و کلزای آبی بسیار پایین است و اگر نتوانیم این محصولات را در سامانه پهنهبندی ثبت کنیم در نهایت نمیتوانیم هیچ نهادهای هم به کشاورزان تحویل بدهیم.
همتیمقدم با بیان اینکه در ۷ ماهه اول امسال تاکنون، مقدار ۲ هزار و ۲۸۲ تن کود اوره، ۲۱۶ تن کود فسفات و ۱۲۰ تن کود پتاسه در سطح شهرستان توزیع شده است، عنوان کرد: برای امسال مقدار ۹ هزار تن کود اوره، ۴ هزار تن کود اوره و ۲ هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه نیاز داریم.
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه با اشاره تعداد عاملین توزیع کود در سطح شهرستان کهگیلویه، گفت: در این شهرستان تعداد ۱۴ عامل توزیع کود داریم که ۳ عامل بطور کلی غیرفعال هستند و تعدادی دیگر هم توانایی مالی جهت جذب سهمیه اعلام شده را ندارند و توزیع کود شیمیایی در بخش دیشموک و جاورده غیرفعال است و از طریق عاملیت شهر قلعهرئیسی این دو منطقه را توزیع میکنیم.
وی با اشاره به دلایل مشکلات عدم توزیع کود در بخش دیشموک، تصریح کرد: نرخ کرایه حمل کود تا بخش دیشموک زیاد است و برای اینکه عاملیت توزیع کود در این زمینه متحمل ضرر و زیان نشود نیاز است که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این زمینه حمایت کند تا مشکل عاملیت کود دیشموک حل شود و از طرفی باتوجه به جادههای پر پیچ و خم شهر دیشموک متاسفانه تریلیها نمیتوانند کود موردنیاز را به شهر دیشموک برطرف کنند و نیاز است از طریق انبار مرکزی این مشکل رفع شود.
همتی مقدم با اشاره به میزان سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی در فصل کشت در شهرستان کهگیلویه، عنوان کرد: در شهرستان کهگیلویه تعداد ۶۰۰ دستگاه تراکتور موجود است که در این زمینه مقدار ۸۰۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل نیاز داریم تا با آرامش خاطر بتوانیم فصل کشت را سپری کنیم.
شهرام عسکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: یارانه بذر در کل کشور سیستمی است، یارانه سال ۱۴۰۲ شهرستان کهگیلویه را امسال پرداخت کردیم و یارانه بذر ۱۴۰۳ عامل دهدشت را هم دستور دادیم که امسال به صورت کامل پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه عامل توزیع بذر باید خودش پشتوانه مالی داشته باشد و به امید تسهیلات نباشد، عنوان کرد: امسال بانک کشاورزی هیچگونه همکاری خوبی با اداره کل جهاد کشاورزی نداشته است و چنانچه در این زمینه بانک کشاورزی کمک میکرد الان مشکل تامین و توزیع بذر در کهگیلویه را نداشتیم البته سامانه سماد تا اول آبانماه باز نمیشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سهمیه خرید کمباین در شهرستان کهگیلویه، تصریح کرد: در سطح استان سهمیه خرید ۷ دستگاه کمباین داریم و اگر شهرستان کهگیلویه زودتر پروندههای متقاضیان را تکمیل کند همین سهمیه ۷ دستگاه کمباین را به کهگیلویه میدهیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش سهمیه سوخت، خاطرنشان کرد: متاسفانه امسال سهمیه سوخت ادوات کشاورزی را تا ۵۰ درصد کاهش دادند، اما قول میدهیم شهرستان کهگیلویه هرچه قدر سوخت نیاز داشته باشد برای آنها تامین کنیم.