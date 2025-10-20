به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «ریچارد بنت » گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان امروز در پیامی از طریق شبکه ایکس از توافق صلح میان افغانستان و پاکستان استقبال کرد و آن را گام حیاتی دانست.

وی با بیان اینکه در درگیری میان نیروهای افغانستان و پاکستان، غیرنظامیان آسیب دیدند با خانواده‌های قربانیان نیز ابراز همدردی کرده است.

ریچارد بنت تصریح کرد: ایمنی آنان (غیرنظامیان) باید در اولویت باشد، قوانین بین‌المللی اختیاری نیست‌، از همه کسانی‌ که کمک کردند، به ویژه از دیپلماسی قطر قدردانی می ‌کنم.

قبل از این نیز جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی ، ترکیه ، چین و سازمان همبستگی جهان اسلام از توافقنامه صلح افغانستان و پاکستان استقبال کرده و آن را گامی در راستای بهبود ثبات در منطقه دانستند.