\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0648\u06cc\u0646 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u062a\u062d\u062a \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0634\u06a9\u0644 \u062f\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648\u200c \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0648 \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\n\n\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0648\u200c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0626\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0698\u0646\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.