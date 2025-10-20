پخش زنده
امروز: -
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر از برنامههای این شرکت برای تقویت تابآوری نیروی انسانی و بهبود نظام پرداخت در صنعت برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، مسعود قاسمی، معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر، در سومین جلسه کمیته عالی بهبود بهرهبرداری شبکه انتقال و فوقتوزیع، با اشاره به ضرورت نگاه کلان و راهبردی به صنعت برق کشور گفت: برق نقشی بیبدیل در پایداری کشور و آرامش مردم دارد و بدون تقویت نیروی انسانی متخصص و تابآور، این صنعت نمیتواند مسیر توسعه خود را ادامه دهد.
وی از پیگیری خروج صنعت برق از قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۱۰۶) بهعنوان یکی از محورهای مهم اقدامات این معاونت یاد کرد و افزود: جلسات موثری با کمیسیونهای اجتماعی و انرژی مجلس و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حال برگزاری است تا شرایط پرداخت و نظام انگیزشی همکاران صنعت برق بهبود یابد.
قاسمی با اشاره به پیگیریهای هفتگی توانیر در این زمینه، اظهار کرد: در کنار اصلاحات ساختاری، اقداماتی تسکینی از جمله بازنگری در ماده ۹۳، فرمول اضافهکار، حق جلسات، حق آمادهبهکار و آنکال نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر همچنین از بررسی افزایش سقف پرداختیها و اصلاح نظام مأموریت و اضافهکار کارکنان صنعت برق در سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با استمرار مطالبهگری و پیگیریهای مستمر، نتایج ملموسی در این زمینه حاصل شود.
قاسمی همچنین از ایجاد شرکتهای برق استانی بهعنوان یکی از برنامههای مهم توانیر نام برد و گفت: این اقدام با هدف تمرکز بر موضوع نیروی انسانی و ایجاد سازوکارهای انگیزشی و پرداختی مستقل انجام میشود و انتظار داریم تا پیش از آغاز سال جدید اجرایی شود.
وی بیان کرد: کارگروههای مربوطه فعال شدهاند و با حمایت هیأتمدیره، مدیرعامل و معاونان توانیر، این طرحها تا حصول نتیجه پیگیری میشود.