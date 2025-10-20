با اجرای چند طرح آبرسانی از سوی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، بیش از ۸۰۰ خانوار در روستاهای مختلف شهرستان دهلران از آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام اظهار داشت: طرح تامین آب پایدار، در سه روستای شهرستان دهلران شامل «تم‌تم‌آب، پتک اعراب و نهرعنبر» از توابع بخش موسیان با موفقیت به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به جزئیات به این طرح افزود: در روستای تم‌تم‌آب، مجموعه‌ای از عملیات عمرانی شامل حفاری و لوله‌گذاری به طول ۵۰۰ متر با دقت و برنامه‌ریزی دقیق به اجرا درآمد و به‌ لطف بهره‌برداری از این طرح بیش از ۲۰۰ خانوار روستایی که پیش از این با چالش‌های متعددی در زمینه دسترسی به آب سالم مواجه بودند، امروز از این نعمت حیاتی بهره‌مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام یادآور شد: همچنین روستاهای پتک اعراب و نهرعنبر در منطقه موسیان به‌ دلیل مشکلات زیرساختی از جمله افت فشار شدید آب همواره با معضل کم‌آبی و بی‌ثباتی در تأمین آب آشامیدنی دست‌وپنجه نرم می‌کردند که با شناسایی این چالش طرحی برای ایجاد و تقویت خط انتقال در دستور کار قرار گرفت.