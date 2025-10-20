دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد گفت: شعار این دوره از جشنواره؛ مسجد، تئاتر، زندگی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سید مصطفی موتورچی، در حاشیه مراسم رونمایی از پوستر این جشنواره افزود: شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از ۳ تا ۶ آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

وی گفت : ما فراخوان عمومی نداشتیم و هشت ماه قبل فعالیت داوطلبان را بررسی کردیم. طبق آخرین آمار ۱۲۰۰ گروه تئاتری مسجد در کشور فعال شد.

امسال از هر استان ۳ اثر برگزیده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از بین آنها ۴۰ اثر برگزیده فیلمبرداری شده از سراسر کشور که مراحل داوری را پشت سر گذاشتند انتخاب شد. ۱۲ نمایش از بین این ۴۰ اثر به مرحله اجرای نهایی رسید که همگی در مساجد با رویکرد اجرای عمومی تولید شده‌اند.

دبیر جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد با اشاره به جوایز جشنواره تصریح کرد: برای اینکه گروه‌ها محور جشنواره باشند و آنها را درگیر رقابت فردی نکنیم، از ۵ گروه برگزیده تقدیر می‌شود و گروه برگزیده نهایی نیز جایزه ویژه فرج الله سلحشور با تقدیم سردیس دریافت می‌کند.

موتورچی افزود: صددرصد هنرمندان تئاتر بچه‌های مسجد از دل مسجد برخواسته‌اند و آثار آنان برگرفته از تربیت و روحیه مسجدی است. در این دوره از جشنواره آثاری متناسب با شرایط روز و رویداد‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه خواهیم داشت که آنها را با نگاه نوجوانانه به صحنه می‌آورند.