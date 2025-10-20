پخش زنده
همزمان با برپائی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، بیش از ۱۵ پنل و کارگاه تخصصی، آموزشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته،در حالی در جریان استکه در آن بیش از ۱۵ پنل و کارگاه تخصصی، آموزشی با حضور کارشناسان، محققان، استان دانشگاهها وصاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
برخی از این پنلها و کارگاههای عبارتند از: طراحی فرش ماشینی، بازیافت فرش و کفپوش، نخ فرش و مواد اولیه، نگهداری ماشین آلات و صنایع و تجهیزات، طراحی تولید، فرصتهای شبکه سازی و فعالان صنعت، پنجره قوی توسعه، جمعبندی نمایشگاه و بررسی شقوق ۵ گانه صنعت، نگاهی به فرصتهای اقتصاد فرش ماشینی و نقش محوری آن در توسعه و انسان صنعت آینده.
در این نمایشگاه بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه، چین و تایوان، نوینترین تولیدات خود را در معرض علاقمندان قرار دادند.
در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کف پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، فرشهای ضدلک، ضد میکروب و فرشهای با عرض بلند که در کارخانههای ایرانی تولید شده است و فرش آنتی باکتریال صد در صد اکریلیک، به نمایش عموم گذاشته شده است.
آقای محمود تولایی رئیس شورای سیاست گذاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته گفت؛ در این نمایشگاه انواع فرشهای ماشینی، صنایع و تجهیزات وابسته، واحدهای تولیدکنندگان نخ، انواع پارکت، واحدهای طراحی فرش، دستگاههای خط تولید، انواع کف پوش، موکت، قطعات و ماشینآلات مربوطه، مواد اولیه و همچنین نوآوری در عرضه تولید و خدمات این حوزه به نمایش گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره و کارگاههای آموزشی طراحی فرش ماشینی، بازیافت فرش و کفپوش، نخ فرش و مواد اولیه، برگزاری نشست هماندیشی روسای اتحادیهها و هماهنگی برای حضور دو هیئت تجاری و بازرگانی خارجی برخی از برنامههای جانبی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته است.
تولایی همچنین افزایش راندمان تولید، توجه به توسعه این صنعت، یافتن بازارهای جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشنایی با نوینترین صنایع و تجهیزات صنعت فرش ماشینی، موکت و کفپوش در جهان، اشتغالزایی، توجه مسئولان به این صنعت و افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان را مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان کرد.