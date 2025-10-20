پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته پس از چهار روز برگزاری با حضور شرکتهایی از چهار گوشه کشور و شرکتهای خارجی و استقبال چشمگیر مخاطبان ومقامات دولتی، به ایستگاه پایانی رسید.
این رویداد با حضور و مشارکت دهها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، و در طول روزهای برگزاری نمایشگاه، تعداد زیادی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعلان اقتصادی و استادان دانشگاهها و دانشجویان از آن بازدید کردند.
در طول روزهای برپایی نمایشگاه، سالنها و غرفهای محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه فرش ماشینی و موکت بود. این استقبال به حدی بود که تردد داخل سالنهای نمایشگاه به سختی صورت میگرفت و داخل غرفهها نیز، مسولان شرکتها در حال گفتوگو با بازدیدکنندگان و عقد قردادهای تجاری بود.
در این مدت، چند هیئت تجاری و بازرگانی از کشورهای منطقه از جمله کشورهای پاکستان، هند و افغانستان، در نمایشگاه حضور یافتد و از غرفهها و سالنها بازدید کردند.
در این نمایشگاه بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه، چین و تایوان، نوینترین تولیدات خود را در معرض علاقمندان قرار دادند.
در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کف پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، فرشهای ضدلک، ضد میکروب و فرشهای با عرض بلند که در کارخانههای ایرانی تولید شده است و فرش آنتی باکتریال صد در صد اکریلیک، به نمایش عموم گذاشته شد.
آقای محمود تولایی رئیس شورای سیاست گذاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته گفت؛ در این نمایشگاه انواع فرشهای ماشینی، صنایع و تجهیزات وابسته، واحدهای تولیدکنندگان نخ، انواع پارکت، واحدهای طراحی فرش، دستگاههای خط تولید، انواع کف پوش، موکت، قطعات و ماشینآلات مربوطه، مواد اولیه و همچنین نوآوری در عرضه تولید و خدمات این حوزه به نمایش گذاشته شد.
تولایی همچنین افزایش راندمان تولید، توجه به توسعه این صنعت، یافتن بازارهای جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشنایی با نوینترین صنایع و تجهیزات صنعت فرش ماشینی، موکت و کفپوش در جهان، اشتغالزایی، توجه مسئولان به این صنعت و افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان را مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان کرد.
گفتنی است صنعت فرش ماشینی یکی از صنایع تأثیرگذار در صنعت نساجی کشور است که طی سالهای اخیر رشد و توسعه مناسبی داشته و تنها در منطقه کاشان، آران و بیدگل بیش از هزار واحد تولیدکننده فرش ماشینی ابجاد و این منطقه را به قطب تولید این محصول در کشور و حتی منطقه تبدیل کرده است. صنعت فرش ماشینی حدود ۵۰ درصد از ارزش صادرات سالیانه صنایع نساجی را به خود اختصاص داده و علاوه بر اشتغالزایی مناسبی که در کشور ایجاد کرده، سالانه حدود ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه دارد. ظرفیت نصبشده صنعت فرش ماشینی در کشور بالغ بر ۱۲۰ میلیون متر مربع است و تولید سالیانه آن به ۸۰ میلیون مترمربع میرسد که حدود ۵۰ میلیون متر مربع آن در داخل کشور مصرف میشود. به عبارت دیگر، مصرف سرانه فرش ماشینی در کشور حدود ۲.۳ متر مربع است و مازاد آن نیز به بازارهای جهانی صادر میشود که در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز و تسهیل تجارت خارجی، امکان تولید سالانه تا مرز ۱۰۰ میلیون متر مربع و صادرات ۵۰ میلیون متر مربع دور از ذهن نیست.