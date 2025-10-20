به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به سه شیوه به ارائه کتاب می‌پردازد، گفت: این کانون دارای ۴۴ کتابخانه ثابت تخصصی برای کودک و نوجوان است، هفت کتابخانه سیار نیز دارد که با استفاده از خودرو‌های سیار کابین‌دار به ارائه کتاب می‌پردازد و شیوه سوم نیز کتابخانه‌های پستی هستند که در این شیوه کتاب‌های مورد علاقه کودکان برای آنها پست خواهد شد.

میلاد مرادی از فعالیت سه واحد پستی فعال در استان برای ارسال کتاب خبر داد و افزود: در این شیوه پنج جلد کتاب در قالب بسته‌های پستی برای کودکان ۶ تا ۲۰ سال پست می‌شود و آنها پس از مطالعه کتاب دوباره آنها را به واحد ما ارسال خواهند کرد.

او تأکید کرد: این کتابخانه‌های پستی ویژه کودکان و نوجوانانی است که در مناطق بسیار کم‌برخوردار زندگی می‌کنند که این مناطق نه تنها مراکز کتابخانه ثابت ندارند، بلکه شرایط حضور کتابخانه‌های سیار نیز در آنجا فراهم نیست.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با تأکید بر اینکه ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مناطق حاشیه شهر و روستا‌ها از جمله اهداف ارائه کتاب به شیوه پستی و از طریق مراکز سیار است، تصریح کرد: در سال جاری تقریباً ۱۰۰ روستا از سوی این کتابخانه‌های سیار پوشش داده شده است.