پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته چهارم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته چهارم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کردند که به این شرح است:
* فرازبام خائیز دهدشت - سنگآهن بافق
داوران: رضا شنبدی -محمد امین پولادی
نماینده فدراسیون: رضا مصباحی
ناظران فنی: فرامرز میآبادی - محمد علی قاسمی
* پرواز هوانیروز – نفت و گاز گچساران
داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: روح اله اکرمی نیا
ناظران فنی: سیدحسین حسینی - بهنام جمشیدی
* استقلال کازرون – نیروی زمینی سبزوار
داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان
نماینده فدراسیون: غلامحسین نکویی
ناظران فنی: محسن کرباسچی - مهدی قالبتراش
* هپکو اراک - فولاد مبارکه سپاهان
داوران: شهاب شریعت - حسین جلیلی
نماینده فدراسیون: مرتضی خادمی
ناظران فنی: مهدی توکلی - اکبر خاکپور
* سپاهان نوین - سایپا تهران
داوران: سلیمان پایدار - جواد کیانی
نماینده فدراسیون: رضا تمرگی
ناظران فنی: اصغر سهمی - مجید شجاع
دیدارهای هفته چهارم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور سهشنبه و چهارشنبه، ۲۹ و ۳۰ مهر ماه، برگزار میشود.