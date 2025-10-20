اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته چهارم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته چهارم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کردند که به این شرح است:

* فرازبام خائیز دهدشت - سنگ‌آهن بافق

داوران: رضا شنبدی -محمد امین پولادی

نماینده فدراسیون: رضا مصباحی

ناظران فنی: فرامرز می‌آبادی - محمد علی قاسمی

* پرواز هوانیروز – نفت و گاز گچساران

داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی

نماینده فدراسیون: روح اله اکرمی نیا

ناظران فنی: سیدحسین حسینی - بهنام جمشیدی

* استقلال کازرون – نیروی زمینی سبزوار

داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان

نماینده فدراسیون: غلامحسین نکویی

ناظران فنی: محسن کرباسچی - مهدی قالبتراش

* هپکو اراک - فولاد مبارکه سپاهان

داوران: شهاب شریعت - حسین جلیلی

نماینده فدراسیون: مرتضی خادمی

ناظران فنی: مهدی توکلی - اکبر خاکپور

* سپاهان نوین - سایپا تهران

داوران: سلیمان پایدار - جواد کیانی

نماینده فدراسیون: رضا تمرگی

ناظران فنی: اصغر سهمی - مجید شجاع

دیدار‌های هفته چهارم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۹ و ۳۰ مهر ماه، برگزار می‌شود.