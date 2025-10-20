به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حکمت‌الله همتی‌مقدم با بیان اینکه امسال ۴۸ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بر اساس الگوی کشت تعریف‌شده زیر کشت می‌روند، گفت: با توجه به اینکه هر سال بالغ بر ۸۰ درصد تولید کلزای استان از طریق شهرستان ها تامین می‌شود، اما امسال هیچ سطحی براساس الگوی کشت برای شهرستان در نظر گرفته نشده بود ولی با هماهنگی‌های انجام شده به میزان ۴۰۰ هکتار برای آن در نظر گرفته شد.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه با بیان اینکه هر سال ۶۰۰ هکتار ذرت علوفه‌ای کشت می شد، اما امسال ۴۰ هکتار برای آن در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: امسال سطح زیرکشت گندم و کلزای آبی بسیار پایین است و اگر نتوانیم این محصولات را در سامانه پهنه‌بندی ثبت کنیم در نهایت نمی‌توانیم هیچ نهاده‌ای هم به کشاورزان تحویل بدهیم.

همتی‌مقدم با بیان اینکه در ۷ ماهه اول امسال تاکنون، مقدار ۲ هزار و ۲۸۲ تن کود اوره، ۲۱۶ تن کود فسفات و ۱۲۰ تن کود پتاسه در سطح شهرستان توزیع شد، عنوان کرد: برای امسال هم ۹ هزار تن کود اوره، ۴ هزار تن کود اوره و ۲ هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه نیاز داریم.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه با اشاره تعداد عاملین توزیع کود در سطح شهرستان کهگیلویه، گفت: در این شهرستان تعداد ۱۴ عامل توزیع کود داریم که ۳ عامل بطور کلی غیرفعال هستند و تعدادی دیگر هم توانایی مالی جهت جذب سهمیه اعلام شده را ندارند و توزیع کود شیمیایی در بخش دیشموک و جاورده غیرفعال است و از طریق عاملیت شهر قلعه‌رئیسی این دو منطقه را توزیع می‌کنیم.

وی با اشاره به دلایل مشکلات عدم توزیع کود در بخش دیشموک، تصریح کرد: نرخ کرایه حمل کود تا بخش دیشموک زیاد است و برای اینکه عاملیت توزیع کود در این زمینه متحمل ضرر و زیان نشود نیاز است که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این زمینه حمایت کند تا مشکل عاملیت کود دیشموک حل شود و از طرفی باتوجه به جاده‌های پر پیچ و خم شهر دیشموک متاسفانه تریلی‌ها نمی‌توانند کود موردنیاز را به شهر دیشموک برطرف کنند و نیاز است از طریق انبار مرکزی این مشکل رفع شود.

همتی مقدم با اشاره به میزان سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی در فصل کشت در شهرستان کهگیلویه، عنوان کرد: در شهرستان کهگیلویه تعداد ۶۰۰ دستگاه تراکتور موجود است که در این زمینه مقدار ۸۰۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل نیاز داریم تا با آرامش خاطر بتوانیم فصل کشت را سپری کنیم.