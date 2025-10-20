مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد: به هیچ طرف و گروهی اجازه نمی‌دهیم بخواهند امنیت ایران را از طریق عراق تهدید کنند و خاک عراق و اقلیم جایگاهی برای تهدید علیه ایران شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در نشست خبری مشترک با علی لاریجانی همتای ایرانی خود با بیان اینکه سفر امروز به تهران در امتداد گسترش و توسعه روابط بین ایران و عراق است، گفت: سطح روابط با ایران راهبردی و ممتاز است و ما تاکید داریم که باید با گفت‌و‌گو روابط ایران و عراق گسترش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مسئله مرز‌ها و امنیت آن در دیدار او با لاریجانی مورد بحث قرار گرفته، تصریح کرد: ما تاکید کردیم که به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد از خاک و آسمان ایران و عراق تهدیدی علیه یکدیگر باشد. ما برای ثبات در منطقه و جلوگیری از هرگونه تنش در منطقه جلوگیری خواهیم کرد. بغداد کاملاً به توافق امنیتی با ایران پایبند است.

الاعرجی در پاسخ به سئوالی درباره حمله رژیم صهیونیستی از آسمان عراق به ایران گفت: ما از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت کردیم و آقای نخست وزیر در نشست اتحادیه عرب و در دیداری که با مقامات کشور‌های دیگر داشت تاکید کرد که هیچکس حق استفاده از آسمان عراق برای حمله به ایران را ندارد.

مشاور امنیت ملی عراق در پاسخ به سئوالی درباره مسائل غزه گفت: ما با حضور در نشست شرم الشیخ تلاش کردیم که به کشتار در غزه پایان دهیم. امروز منطقه ما نسبت به تجاوزگری اسرائیل بشدت آسیب دیده است و نباید آتش‌بس غزه شکسته شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تحریم‌ها علیه ایران گفت: ملت عراق بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دیده است و برهمین اساس با هرگونه اعمال تحریم علیه کشور‌های دیگر مخالف است. ما در عین حال خواستار حل مشکلات از طریق گفت‌و‌گو و راهکار‌های دیپلماتیک هستیم و همچنین حق همه کشور‌ها را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای محترم می‌شماریم، لذا مسئله هسته‌ای ایران نیز باید از طریق گفت‌و‌گو حل و فصل شود نه از طریق اعمال زور.