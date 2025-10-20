مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان همدان گفت: ۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله افشار افزود: هشت هزار و ۴۴۷ فقره پرداخت وام ضروری، ازدواج فرزندان، «پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا»، خرید اعتباری به مبلغ ۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال در نیمه نخست امسال به بازنشستگان و موظفین به صورت قرض الحسنه و بدون اخذ مدرک پرداخت شد.

او تأکید کرد: تعداد کل بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی استان همدان تعداد ۴۲ هزار و ۲۶۷ نفر است که از این تعداد ۶۶ درصد آقایان و ۳۴ درصد بانوان هستند.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان همدان تصریح کرد: صدور ۲۰۰ فقره اصلاحیه احکام افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان، متناسب سازی و رفع مغایرت از دیگر اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال است.

افشار گفت: صندوق بازنشستگی استان به‌منظور رفاه حال بازنشستگان با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی درون استانی با دستگاه‌های دولتی و خدماتی برای خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان استان همدان از جمله خدمات آموزشی فنی و حرفه‌ای بازدید از غار علیصدر و امور سینمایی انجام شده است.



