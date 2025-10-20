به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهرام عسکری در نشست شورای کشت شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه یارانه بذر در کل کشور سیستمی است، افزود: یارانه سال ۱۴۰۲ شهرستان کهگیلویه را امسال پرداخت کردیم و یارانه بذر ۱۴۰۳ عامل دهدشت هم امسال به صورت کامل پرداخت می شود.

عسکری با اشاره به اینکه عامل توزیع بذر باید خودش پشتوانه مالی داشته باشد و به امید تسهیلات نباشد، عنوان کرد: امسال بانک کشاورزی هیچ‌گونه همکاری خوبی با اداره کل جهاد کشاورزی نداشته است و چنانچه در این زمینه بانک کشاورزی کمک می‌کرد الان مشکل تامین و توزیع بذر در کهگیلویه را نداشتیم البته سامانه سماد تا اول آبان‌ماه باز نمی‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سهمیه خرید کمباین در شهرستان کهگیلویه، تصریح کرد: در سطح استان سهمیه خرید ۷ دستگاه کمباین داریم و اگر شهرستان کهگیلویه زودتر پرونده‌های متقاضیان را تکمیل کند همین سهمیه ۷ دستگاه کمباین را به کهگیلویه می‌دهیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش سهمیه سوخت، خاطرنشان کرد: متاسفانه امسال سهمیه سوخت ادوات کشاورزی را تا ۵۰ درصد کاهش دادند، اما قول می‌دهیم شهرستان کهگیلویه هرچه قدر سوخت نیاز داشته باشد برای آنها تامین کنیم.