مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: همزمان با سرمایه‌گذاری مشترک ۲۴ همتی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بندر چابهار طی یک سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سعید رسولی، در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی در بندر شهید بهشتی چابهار، ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک این بندر، خبر از تزریق سرمایه‌گذاری عظیم ۲۴ همتی (هزار میلیارد تومان) از سوی بخش دولتی و خصوصی داد.

رسولی در جمع خبرنگاران بیان کرد که بازدیدهای دوره‌ای هیئت عامل سازمان بنادر از بنادر کشور ادامه دارد تا تصمیمات لازم در محل و با مشارکت مدیران استانی اتخاذ شود. وی تأکید کرد که «بندر چابهار امروز به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده است.»



وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای، خبر داد که با اجرای طرح‌های در دست اقدام و احداث سیلوهای مکانیزه و انبارهای سرپوشیده، ظرفیت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در بندر چابهار ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که این امر تحولی در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی ایجاد می‌کند.

مدیرعامل سازمان بنادر همچنین بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های تکمیلی تأکید کرد و افزود: «شبکه ریلی بندر چابهار در حال انجام است و با اتصال چابهار به زاهدان از طریق شبکه ریلی، این تنها بندر اقیانوسی ایران به شبکه ریلی ملی متصل شده و ظرفیت بسیار مطلوبی برای کریدور شمال-جنوب فراهم خواهد شد.»

نمایندگان و فعالان محلی ضمن قدردانی از تلاش‌ها، این سرمایه‌گذاری‌ها را گامی بزرگ در جهت توسعه سواحل مکران و تقویت نقش چابهار در ترانزیت منطقه‌ای دانستند.