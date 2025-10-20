شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی و یا کندی اینترنت ابراز نگرانی کرد و معتقد است، این مشکل تمامی سرور‌های سامانه‌ها را نیز دچار اختلال می‌کند، خواستار رسیدگی مسئولان شد.

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در دنیای امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی؛ اینترنت به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی مدرن نقش حیاتی در انجام کار‌ها و ارتباطات روزمره ایفا می‌کند. با فشار دادن یک دکمه کاربران می‌توانند به دنیای وسیعی از اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

اما گاهی اوقات کند شدن این ابراز حیاتی برای کاربران مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام

بدینوسیله به اطلاع میرساند که دولت محترم اقدام به راه اندازی سامانه های مختلف در جهت امورات روزمره اداری مردم نموده تا دولت الکترونیک به معنای واقعی عملی گردد ولی متاسفانه از یک طرف کندی اینترنت و از سوی دیگر قطعی سرورهای سامانه ها کلا دولت الکترونیک را مختل کرده است. هر موقع که به سایت ها مراجعه می کنیم، یا یکی از سامانه های مرتبط قطع شده یا سرور سایت از دسترس خارج شده است.

مثلا ارتباط سامانه سخا با پست قطع است.

یا ارتباط سامانه خودنویس برای ثبت اجاره نامه، با سایت پست قطع یا سایت استعلام قوه قضائیه، برقرار نیست.

در سامانه تعویض پلاک هم همین مشکل برقرار است.

و کلی از سامانه های دیگر

برای صحت سنجی موارد ذکر شده کافی است از چند نفر از کافی نت داران سطح شهرها، پرس و جو کنید. بنده خودم هم کافی نت دار هستم و هر روز با این مشکلات سر و کار دارم.