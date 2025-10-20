پخش زنده
امروز: -
توزیع ٨٠٠تن انواع نهادههای دامی یارانهای در شهرستان کوهسرخ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت: کنسانتره یارانهای از محل تخصیص نهاده خام ویژه خشکسالی و سبوس یارانهای بین دامداران این شهرستان توزیع شد.
حجت صفرنژاد افزود: توزیع کنسانتره یارانهای بر اساس جمعیت تعداد دام و به ازای هر راس دام سنگین ١۵٠ کیلو و دام سبک ۴کیلو در حال انجام است و دامدارانی که دام خود را بیمه کنند ٣٠درصد بیشتر نهاده دریافت میکنند.
وی ادامه داد: توزیع نهاده دولتی با هدف حمایت از دامداران و به میزان سهمیه تعیین شده و بر اساس دام ثبت شده در سامانه پهنه بندی و راست آزمایی کارشناسان جهادکشاورزی و شرکت دامداران صورت میگیرد.
صفرنژاد با بیان اینکه توزیع نهادههای دامی یارانهای نقش بسزایی در کاهش هزینههای تولید و افزایش بهره وری در واحدهای دامداری شهرستان دارد، گفت: جهاد کشاورزی کوهسرخ با همکاری کارخانه خوراک دام و شرکت تعاونی دامداران شهرستان تمام تلاش خود را برای تأمین و توزیع به موقع نهادهها به کار بسته است.
وی از دامداران خواست با مراجعه به تعاونی دامداران نسبت به دریافت سهمیه نهادههای خود اقدام نمایند.