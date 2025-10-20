مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: عملیات حج عمره ۱۴۰۴ استان از یکشنبه ۲۷ مهر از طریق فرودگاه بین المللی بوشهر آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عباس اسماعیلی بیان کرد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعزام حجاج سال ۱۴۰۴ را از روز یکشنبه به مقصد فرودگاه جده آغاز کرده است. وی افزود: پروازها هر ۲۰ روز یکبار برنامهریزی شده و احتمال کمتر یا بیشتر شدن این زمان بستگی به استقبال هم استانیها دارد. مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر عنوان کرد: مدت زمان حضور حجاج در سرزمین وحی ۱۰ روز است که روز ۲۷ مهر دو کاروان حجاج بوشهری به تعداد ۲۵۰ نفر از فرودگاه بوشهر به سرزمین وحی اعزام شدند.