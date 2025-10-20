به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: علت این کاهش تنش‌های گرمایی، افت نزولات آسمانی و قطع برق چاه‌های کشاورزی است که موجب اختلال در سامانه‌های آبیاری شده است.

محمد رجب‌زاده عنوان کرد: در حال حاضر سطح باغات انار استان به ۷ هزار هکتار رسیده که نسبت به سال گذشته با کاهش هزار هکتاری همراه بوده است.

وی میزان تولید انار در استان را حدود ۷۵ هزار تن برآورد کرد و افزود : درآمد حاصل از این محصول برای باغداران بیش از ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است.

رجب‌زاده افزود: از میان ۹ رقم تجاری انار در کشور، سه رقم بجستانی، اردستانی و خزر متعلق به شهرستان‌های بجستان، مه‌ولات و بردسکن هست و رقم خزر به عنوان بهترین رقم انار ایران شناخته می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با توجه به کاهش کیفیت محصول در سال جاری، صادرات انار از استان انجام نخواهد شد و محصول تولیدی صرفاً برای مصرف داخلی و فراوری به آب انار و رب انار اختصاص خواهد یافت.

رجب‌زاده با اشاره به شرایط خشکسالی و کم‌آبی، اعلام کرد که محصول پسته به عنوان جایگزین انار در برخی مناطق استان در نظر گرفته شده است و روند کاهش سطح باغات انار ادامه دارد.

وی توصیه کرد: باغداران از روش‌های نوین آبیاری زیرسطحی و سایبان در باغات انار استفاده کنند.

از مجموع ۳۷۲ هزار هکتار باغات استان، بیش از ۳۵ هزار هکتار مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری تیپ هستند.