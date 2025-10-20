مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: محدودسازی قدرت موشکی ایران بی‌فایده است و این توان متعلق به خودمان است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «احمد ذوالقدر» مشاور عالی فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم ترحیم سردار افشار در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پاسخ یاوه‌گویی‌های دشمن آمریکایی در جنگ ۱۲ روزه داده شد و انسجام ملی در همه زمینه‌ها مهم است، اظهار داشت: قدرت بازدارندگی ملی مهم‌تر از تجهیزات نظامی است.

وی با اشاره به شجاعت ملت ایران در مقابل دشمنان، افزود: ترساندن ملت بزرگ ایران با تجهیزات نظامی همچون تانک و موشک بی‌فایده است.

سردار ذوالقدر در پایان خاطرنشان کرد: محدودسازی قدرت موشکی ایران بی‌فایده است و این توان متعلق به خودمان است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند.