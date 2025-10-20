در سراسر کشور،
بیش از ۷۰۰ هزار نفر مسئولیت برگزاری انتخابات را دارند
معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور گفت: بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سراسر کشور مسئولیت برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بر عهده خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، علیرضا براتی با اشاره به اهمیت آموزشهای مدیریتی گفت: تصمیم وزارت کشور، سرمایهگذاری جدی در آموزش مدیران و توانمندسازی نیروهای اجرایی است تا مدیران مجرب و کارآمد وارد عرصه خدمت شوند.
براتی با تأکید بر نقش آموزش در فرآیندهای ملی افزود: یکی از برنامههای مهم پیشرو، برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که در آن بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سراسر کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده خواهند داشت؛ از این رو آموزش دقیق، پایه اصلی موفقیت در این مسیر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از برگزاری پنجمین همایش حکمرانی استانی در البرز خبر داد و گفت: این همایش با حضور فرمانداران، مدیران کل دستگاههای اجرایی، بخشداران، شهرداران و مدیران ستادی استانداری در مجموعه ایثار برگزار شد.
مهدی فراهانی هدف از برگزاری این همایش را ارتقای دانش حکمرانی، هماهنگی میان سطوح مدیریتی و تبیین راهبردهای توسعه استانی عنوان کرد و افزود: تقویت تعاملات بیندستگاهی و افزایش کارآمدی مدیریتی از دیگر محورهای این رویداد است.