علیرضا براتی با اشاره به اهمیت آموزش‌های مدیریتی گفت: تصمیم وزارت کشور، سرمایه‌گذاری جدی در آموزش مدیران و توانمندسازی نیرو‌های اجرایی است تا مدیران مجرب و کارآمد وارد عرصه خدمت شوند.

براتی با تأکید بر نقش آموزش در فرآیند‌های ملی افزود: یکی از برنامه‌های مهم پیش‌رو، برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا است که در آن بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سراسر کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده خواهند داشت؛ از این رو آموزش دقیق، پایه‌ اصلی موفقیت در این مسیر است.