به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری خانوادگی و تیراندازی منجر به جرح در یکی از محله‌های شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و کلانتری ۱۱ بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های اولیه مطلع شدند فردی به علت اختلاف‌های خانوادگی، با اسلحه شکاری به سمت برادر خود تیراندازی کرده و ضمن مجروح کردن ویٰ بلافاصله به جای نامعلومی متواری شده است.

فرمانده انتظامی هندیجان ادامه داد: پلیس اطلاعات شهرستان هندیجان علیرغم عدم همکاری خانواده برادر مجروح، با انجام اقدامات فنی و با هماهنگی مقام قضایی در کمتر از ۲۴ ساعت عامل تیراندازی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ سودانی با اشاره به اینکه تلاش برای کشف سلاح ادامه دارد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.